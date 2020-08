Nuove piste ciclabili in città: dalla Regione in arrivo 2 milioni di euro

UDINE – Si è svolto negli uffici di via Sabbadini un incontro tra il sindaco Pietro Fontanini, l’assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti e l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Loris Michelini per individuare quelli che sono i lavori che l’amministrazione comunale intende effettuare, con il contributo della Regione, nei prossimi mesi.

Tre, le priorità illustrate: la prima riguarda la creazione di una pista ciclabile che da piazzale Cella porta a Cargnacco. Nei lavori è compreso anche lo spostamento dell’asse stradale in corrispondenza dell’intersezione con via Gonars e via Selvuzzis e la contestuale realizzazione di una rotonda al fine di rendere l’incrocio, oggi estremamente pericoloso, sicuro sia per i ciclisti che per gli automobilisti.

La seconda riguarda la ciclabile che dal centro porta a Villa Primavera, con la sistemazione e messa in sicurezza dal punto di vista sismico del ponte canale di scarico del collettore occidentale di Udine.

La terza, la sistemazione dell’ippovia inserita nell’ambito della ciclovia Alpeadria.

L’assessore Pizzimenti ha espresso l’intenzione di stanziare due milioni di euro circa per la realizzazione di queste opere, considerate strategiche non solo per il Comune di Udine ma anche per i comuni limitrofi.