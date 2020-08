Incidente in A23: muore motociclista di 69 anni

PONTEBBA – Un incidente mortale si è verificato domenica verso le 13.30 sull’autostrada A23, all’altezza del viadotto San Leopoldo, in direzione Tarvisio.

La vittima è un 69enne di Tricesimo, Maurizio Maxia. L’uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote per cause in corso di accertamento, finendo sull’asfalto e morendo sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, giunto sul posto in pochi minuti.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia stradale di Amaro. Quel tratto di autostrada è rimasto chiuso per ore per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro.