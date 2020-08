Migranti, il Pd: “Show mediatici di Fedriga per coprire la sua incapacità”

UDINE – “È ora di occuparsi dei problemi reali dei cittadini, basta usare armi di distrazione di massa per coprire il completo vuoto amministrativo della giunta Fedriga. Oggi abbiamo visto l’ennesimo show mediatico fatto dal segretario regionale della Lega con le bandiere della Lega, non da un presidente della Regione che, incapace di dare risposte, usa i migranti per nascondersi dietro di loro e coprire la sua incapacità”. Lo ha detto oggi a Udine il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, nel corso di una conferenza stampa, assieme alla deputata Debora Serracchiani e al capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Udine Alessandro Venanzi.

“In un momento in cui abbiamo visto comportamenti indegni dentro il Consiglio regionale – ha spiegato Shaurli – ci si aspettava che Fedriga si ricordasse di essere presidente della nostra Regione, si ricordasse di essere uomo delle istituzioni, presidente di tutti. La risposta è stata andare fuori dalla Cavarzerani con le bandiere della Lega a fare la solita propaganda. Siamo assolutamente preoccupati da questo atteggiamento – ha sottolineato – per il niente messo in campo per il futuro della nostra Regione e per un clima di ostilità che la Lega sta continuando ad alimentare”.

“Siamo qua anche per ribadire che ci sono risorse importantissime – ha aggiunto Shaurli – per la regione e per i comuni arrivate dal Governo e dall’Europa: è ora di occuparsi di questo, di utilizzarle a diretto beneficio di lavoratori ed imprese. Invece il nulla su quanto fatto dalla Regione è coperto dallo sbraitare di Fedriga e camerati su un solo argomento, e anche su quello – ha concluso – non hanno trovato una soluzione che sia una”.