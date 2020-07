Incidente sulla Napoleonica: tra i feriti c’è anche una bambina

BERTIOLO – Alle ore 18.45 di mercoledì 29 luglio, la sala operativa del comando provinciale vigili del fuoco di Udine ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incidente stradale nel comune di Bertiolo, all’incrocio tra la strada regionale 252 “Napoleonica” e via Stradalta.

Immediatamente è stata inviata la squadra del distaccamento volontario di Codroipo; giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato le due vetture incidentate una delle quali trasportava una famiglia composta da marito moglie e figlioletta di 3 anni. In attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, assieme ad un infermiere soccorritore, fuori servizio, i vigili del fuoco hanno prestato le prime cure e immobilizzato sulla barella spinale la signora, che presentava alcuni traumi.

Successivamente i vigili del fuoco provvedevano alla messa in sicurezza delle vetture e dell’area del sinistro. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.

Oltre alla madre, al fine di un controllo più approfondito sulle condizioni di salute della minore, il personale sanitario ha trasportato all’ospedale di Udine anche la bambina. Per motivi di sicurezza delle persone coinvolte nel sinistro e dei soccorritori la sr 252 e rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento.