Doppio appuntamento con “Pojana e i suoi fratelli” a “Contaminazioni digitali”

TURRIACO – È tutto pronto a Turriaco per ospitare il “Pojana e i suoi fratelli”. Andrea Pennacchi, nelle vesti dell’imprenditore veneto protagonista della fortunata serie di incursioni televisive a Propaganda Live, sarà infatti ospite, con un doppio e imperdibile appuntamento, a Turriaco, nell’ambito di “Contaminazioni digitali- Festival urbano multimediale” (partner della rete Intersezioni).

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO – Il 31 luglio, dalle 19, in piazzale Faidutti, l’attore veneto incontrerà Pippo Civati, ex parlamentare oggi editore e autore per la casa editrice People. Al centro del dialogo, due opere fresche di stampa “Pojana e i suoi fratelli”, di Pennacchi, e “Una meravigliosa posizione” dello stesso Civati. Gli autori discuteranno di libri e quindi di società, del nostro tempo, di politica. Civati è infatti uno dei fondatori di People, casa editrice che si propone di raccontare e indagare il cambiamento nella società, offrendo un punto di vista laterale sul presente e sul suo divenire, con il fuoco sulle persone, le loro storie e idee. Con le sue centoquarantaquattro pagine, il volume di Pennacchi racconta una schiera di personaggi che ruotano attorno all’imprenditore veneto Franco Ford, detto Pojana, in tutte le loro ossessioni, la rabbia, la disperazione e l’ignoranza. Da maschere goldoniane a specchio di una società intera. «Sembra di vederli – si legge nella prefazione di Natalino Balasso -, questi recordmen del Select, questi artisti del mandrino, questi rampolli dell’Orso Padano. Sembra vederli stagliarsi contro nubi tizianesche, la mattina presto, sulla tolda del loro John Deere 5M; o guidare un camion di spurghi; o scendere dall’appartamento al capanón, tutti i giorni alle prese con le intemperanze del Stato o con le bizzarrie dea fatura eletronica».

LO SPETTACOLO – Alle ore 21, “Pojana e i suoi fratelli” dalle pagine del libro si trasferiranno sul palco di piazza Libertà. Ad accompagnare, dal vivo, Pennacchi ci saranno Giorgio Gobbo e Gianluca Segat. Pojana, è un avido padroncino del Nordest ossessionato da i schei e dal suo, per nulla velato, razzismo. Sfoggia senza remore opinioni durissime (nutrite dal pregiudizio) in merito ai tempi incerti che vivono il Nordest e il Paese tutto. La banda di Propaganda Live (La7) l’ha voluto sul suo palco, e lui si è rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza ma non particolarmente in alto nella gerarchia infernale, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi. Ed eccolo qui, con tutti i suoi fratelli, a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

A SEGUIRE – Al termine dello show, dalle 22.30, sarà la volta di Dadavisioni, concerto multimediale del collettivo musicale Minimal Klezmer, uno spettacolo interdisciplinare in cui su un canovaccio di echi remoti si dipana senza freni l’improvvisazione, in cui lo spirito più tragico, irriverente e meticcio della musica klezmer pulsa fra tradizione e sperimentazione. Ad anticipare lo spettacolo di Pennacchi, invece, ci penserà Turriaco_Hosting, del collettivo LunAzione, una performance itinerante con cuffie wireless che partirà alle 18 da piazza Libertà e racconterà Turriaco e la sua comunità da punti di vista inediti, personali, intimi e collettivi. Da segnalare il primo agosto, alle 21.30 in piazzale Faidutti, anche Wilder Boy della Compagnia romana Dynamis, uno spettacolo teatrale multimediale che indaga i temi della solidarietà e della paura dell’ignoto intrecciando racconto, fotografie e filmati di repertorio, scandagliando credenze e mitologie e mettendo al centro la comunità e le sue contraddizioni. Contaminazioni digitali si sposterà a Capriva del Friuli (7 e 8 agosto) per chiudere a Duino-Aurisina (12-13 settembre).

