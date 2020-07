Cinema sotto le stelle 2020: il viaggio comincia dal Terminalnord

UDINE – Ritorna “Cinema sotto le stelle”, lo storico progetto interamente dedicato agli spettatori del territorio, e ritorna in grande stile sotto il doppio segno della qualità e della sicurezza. Se l’emergenza sanitaria ha interrotto, lungamente, il rito sociale del cinema, l’estate va ora a riprendersi una delle sue roccaforti più amate e, diciamolo, più romantiche: il rito sociale del cinema all’aperto! Ed ecco, appunto, il cartellone studiato dal Cec-Visionario per animare e colorare la pigra lentezza delle serate estive. Un viaggio, coi finestrini abbassati e l’autoradio a palla, dentro le migliori proposte pop, i migliori evergreen e i migliori titoli “made in Fvg”.

E si comincia, il 30 luglio, dal Terminalnord: per tutti i giovedì del periodo estivo, fino al 3 settembre, la piazzetta del parco commerciale diventerà una vera e propria arena al coperto da oltre cento posti a sedere, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Le proiezioni saranno gratuite e prenotabili (la prenotazione è obbligatoria) fino a esaurimento sui siti del Parco Commerciale e del Visionario dove sarà anche possibile trovare tutte le informazioni e la programmazione completa. Il viaggio, come detto, il 30 luglio alle 21.30 con Bohemian Rhapsody, il rock movie di Bryan Singer – premiato con quattro Oscar – che ripercorre i primi anni del celeberrimo gruppo rock dei Queen. La seconda serata, quella del 6 agosto, propone invece Non ci resta che vincere, il prezioso gioiello di risate e commozione diretto da Javier Fesser.

Il 20 agosto una dedica a Tim Burton, regista di culto, con l’adattamento del celebre Dumbo (classico dei classici firmato Disney), mentre tutta la famiglia potrà godersi anche l’appuntamento del 27 agosto con 10 giorni senza mamma: la divertentissima commedia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. A chiudere in grande stile il ciclo di proiezioni, giovedì 3 settembre, ci sarà infine Aladdin, diretto dall’ex enfant terrible Guy Ritchie, con l’irresistibile Will Smith a interpretare il celebre genio della lampada.