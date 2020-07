Cane cade in una forra: salvato dai vigili del fuoco

SAURIS – Lungo e complesso l’intervento portato a termine dai vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo nel pomeriggio di martedì per trarre in salvo un cane che era caduto all’interno di una forra in località Lates nel comune di Sauris.

La padrona era infatti uscita nel pomeriggio di domenica per un’escursione e mentre stava percorrendo a piedi una pista di sci il cane che l’accompagnava era sfuggito al suo controllo con molta probabilità perché si era messo all’inseguimento di un camoscio. Sfortunatamente era scivolato all’interno di una cavità profonda più di 100 metri. Non riuscendo a rintracciarlo e pensando che l’animale potesse rientrare da solo era rimasta in contatto con il personale del distaccamento di Tolmezzo che è prontamente intervenuto martedì una volta che era stato localizzato.

Come detto le operazioni di salvataggio sono state lunghe e complesse in quanto hanno richiesto l’impiego di personale del Saf (speleo – alpino – fluviale) che ha visto due operatori calarsi con corda doppia a una profondità di 100 metri.

Una volta raggiunto il cane è stato stabilizzato e trasportato al di fuori dell’anfratto e successivamente trasportato a braccio in paese, dove era a attenderlo un’autovettura che lo ha trasportato a Udine presso un centro veterinario per le cure del caso. Il personale è stato impegnato dalle 12.30 fino alle 18.30.