Incendio alla Fibre Net: sul posto i vigili del fuoco

PAVIA DI UDINE – Più squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine sono intervenute dalle 5 di oggi per un incendio verificatosi presso lo stabilimento della ditta Fibre Net in via Jacopo Stellini, nella zona industriale di Pavia di Udine.

Il principio di incendio aveva interessato un macchinario utilizzato per la produzione di rete in plastica e fibra di vetro e da questi si era successivamente propagato anche all’impianto di aspirazione dei fumi. Oltre a questi macchinari sono rimasti danneggiati anche una parte degli impianti elettrici. Non si sono verificati danni alle strutture portanti del capannone.

Il principio di incendio è stato subito spento e successivamente si è proceduto alla verifica e messa in sicurezza delle apparecchiature interessate.