Scontro tra due motociclisti: muore un 60enne

SANTA MARIA LA LONGA – Incidente mortale, nella serata di domenica 26 luglio, sulla strada regionale 352, all’altezza della frazione Mereto di Capitolo (il comune è quello di Santa Maria La Longa). A scontrarsi sono state due motociclette: uno dei due conducenti, Enzo Sclaunich, 60enne residente ad Aiello, è morto a causa dei traumi riportati.

Il centauro avrebbe perso il controllo della moto finendo a terra. Proprio in quel momento sopraggiungeva un altro centauro dall’altra direzione che non ha potuto fare a meno di evitarlo. Anche lui è rimasto ferito in modo grave, ed è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza.

Sul posto il personale del 118 e i carabinieri. Presenti anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della bonifica dei mezzi coinvolti nel sinistro.