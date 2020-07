Istruzione: confermate le sezioni Primavera per bambini tra i 2 e i 3 anni

FVG – Approvata l’intesa tra Regione e Ufficio Scolastico del Friuli Venezia Giulia per la sperimentazione delle sezioni Primavera per l’anno scolastico 2020/21. Si tratta di un servizio integrativo di offerta formativa rivolto ai bambini dai due ai tre anni che si fonda sulla collaborazione tra scuole dell’infanzia pubbliche o paritarie e asili nido, statali e privati. Il piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche prevede una dotazione finanziaria pari a 700 mila euro, fatte salve eventuali modifiche dell’importo sulla base delle ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili nel corso dell’anno.

È questo in sintesi il contenuto del provvedimento approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione. In base a quanto previsto dagli attuali protocolli per l’attivazione di servizi rivolti alla prima infanzia, la delibera varata dall’esecutivo stabilisce in 5 il numero minimo di bambini previsto per l’attivazione della sezione primavera, anche per contenere l’ampiezza del gruppo.

La Regione ha chiuso una serie di incontri con le amministrazioni comunali e gli istituti scolastici per fare il punto della situazione e individuare potenziali criticità e soluzioni. Ogni decisione non potrà però prescindere dal quadro sanitario che prenderà forma nelle prossime settimane.