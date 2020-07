Perde la testa all’interno di un locale: arrestato cuoco stagionale

LIGNANO SABBIADORO – Nella notte di martedì 21 luglio 2020, a Lignano Sabbiadoro, in zona Pineta, i carabinieri della locale stazione, supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Latisana, hanno arrestato, in flagranza di reato, per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ubriachezza e danneggiamento, A.P., 31enne da Bitonto, cuoco stagionale, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, in evidente stato di ebbrezza alcolica, all’interno di una pizzeria al taglio/kebab, senza apparente motivo, aveva iniziato a disturbare gli altri clienti presenti e i dipendenti dell’esercizio, giungendo a scagliare in strada sedie e tavolini. Vani sono stati i tentativi di calmarlo posti in essere dai militari intervenuti sul posto, i quali, invece, sono stati aggrediti a loro volta con calci e pugni dall’esagitato, che, dopo una breve colluttazione, è stato ammanettato e dichiarato in arresto. Ma nemmeno questo è bastato, perché il suo atteggiamento violento e scalmanato è proseguito anche in caserma, dove è stato richiesto l’intervento dei sanitari per sedarlo. L’arrestato è stato quindi accompagnato alla casa circondariale di Venezia, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i quattro carabinieri intervenuti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per le percosse ricevute, venendo giudicati guaribili tutti in 2 giorni.

Dopo la convalida dell’arresto, il giovane è stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Bitonto.