Woodnite e vini Brojli per aprire l’esperienza Art&Taste

AQUILEIA – Non è certo un mistero che da qualche tempo a questa parte la DOC Aquileia produca dei vini di grandissimo livello; ancor meno misterioso il fatto che Aquileia offra uno scenario che definire puro spettacolo sia riduttivo, negli ultimi duemila e duecento anni. Circa.

Sarà lo splendido giardino di Vini Brojli quindi la cornice perfetta per presentazione dell’evento inaugurale della rassegna Art&Taste, format nato nel 2019 e che fa parte delle manifestazioni create da Promoturismo FVG e Strada Del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia per la valorizzazione delle eccellenze del territorio e con la direzione artistica di Michela Parolin (Colli Euganei Jazz&Wine, Prosecco Jazz, Jazz & Wine Experience alla Hilton).

La sera di venerdì 24 luglio, nel parco che si affaccia proprio sull’imponente Basilica di Aquileia, i vini della cantina Brojli abbracceranno il concerto dei Woodnite, la band dei f.lli Velliscig. Alessio Velliscig (voce e chitarra), che come lead vocal dei Quintorigo aprirà la settimana ventura Grado Jazz (soddisfazione non da poco per l’intero movimento musicale FVG!), Giuliano Velliscig (voce e cajon) e Luca Moreale (voce e chitarra) saranno quindi i protagonisti di un viaggio enologico-musicale che vibrerà tra blues, classici del folk ed il caro vecchio rock d’annata.

Il concerto è gratuito e prevede la prenotazione obbligatoria di € 5,00 con degustazione di 2 calici di vino della cantina Brojli. Partner della serata il laboratorio artigianale Cocambo di Aquileia che presenterà un abbinamento gastronomico dolce / salato da accostare ai vini in mescita. Il progetto Art&Taste proseguirà poi secondo un calendario definito incontrando le cantine, le distillerie e i birrifici aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia che diventeranno insoliti palcoscenici di serate all’insegna dell’arte plurisensoriale, comprendendo la visita alle cantine dei produttori aderenti, la degustazione di due calici di vino, birra o distillati e la partecipazione a concerti esclusivi di musicisti di livello nazionale ed internazionale.

Tutti gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle normative vigenti Anti-Covid.

Di seguito il link per la prenotazione:

https://www.gustait.com/it/Events/details/art-and-taste-live-music-and-wine-tasting

Indirizzo dell’evento: VINI BROJLI Località Beligna, 30/D – Aquileia (UD)

Accettazione ed ingresso dalle ore 19:00. Inizio concerto ore 21:00

Info e contatti: tel. + 𝟯𝟵𝟯 𝟬𝟯𝟭𝟴𝟱𝟴𝟱 stradevinoesapori.fvg@promoturismo.fvg.it