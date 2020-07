Migranti, Martines (Pd) attacca: “Rotta balcanica mai affrontata dalla Lega”

UDINE – “Tagliano i fondi per l’accoglienza dei richiedenti asilo e sperano di cavarsela con lettere ai ministri oppure con ambigui appelli agli udinesi. Non sanno che pesci prendere e l’unica soluzione è dare la colpa ad altri. Non hanno un minimo di strategia organizzativa, risposte concrete nessuna, mai. Il problema della rotta balcanica non è mai stato realmente affrontato dalla Lega di Udine, che lo ha sottovalutato demandandolo alla Regione, la quale a sua volta lo ha scaricato sul Governo: la Lega non ha abbandonato la nostra terra, l’ha ingannata. E intanto l’assessore Ciani orfano di Salvini, abbaia alla luna”.

Lo afferma il segretario cittadino del Pd di Udine Vincenzo Martines, replicando all’assessore comunale alla sicurezza, Alessandro Ciani, il quale ha dichiarato che “il Governo ha deciso di abbandonare la nostra terra”.