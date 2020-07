Escursionista soccorso sul Freikofel: sul posto il Cnsas

PALUZZA – Un escursionista di sessant’anni di Roma si è infortunato sulla cima del Freikofel (o Cuelat, cima adiacente al Pal Piccolo), nelle Alpi Carniche alla quota di 1.757 metri.

L’uomo, che si trovava in compagnia di altri escursionisti romani e friulani, è caduto dopo aver accusato un forte crampo alla gamba e ha impattato fortemente con il capo su una roccia, procurandosi una ferita laterale. Allertate le squadre dei soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico e la Guardia di Finanza di Tolmezzo, che hanno subito inviato al campo base dei laghetti di Timau tre tecnici in attesa dell’elicottero della Protezione Civile – l’elisoccorso regionale era impegnato su un incidente stradale – che li ha trasportati in quota.

L’uomo è stato stabilizzato e caricato a bordo del velivolo, rilasciato ai laghetti dove è stato medicato dal medico del Soccorso Alpino e poi consegnato all’ambulanza e portato in ospedale a Tolmezzo.