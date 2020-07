Scossa di terremoto in Slovenia, trema anche il Friuli

UDINE – Torna la paura in Fvg per una forte scossa di terremoto avvertita all’alta, alle 5.40. Decine le chiamate dei cittadini ai vigili del fuoco e alla Protezione civile: da Udine a Palmanova, da Tarcento a Cividale, fino a Tarvisio.

Si è trattato di una scossa di magnitudo 4.3 con epicentro la zona di Srpenica, in Slovenia. Per fortuna non si registrano danni nè in Friuli nè oltreconfine.

E’ la seconda scossa di terremoto in meno di una settimana. L’ultima è stata registrata lunedì 13 luglio, di magnitudo 3.7 della scala Richter, con epicentro a Tramonti di Sopra e a una profondità di dieci chilometri.