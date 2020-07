Udine, Pd-M5S-Innovare: “No a nuove aree commerciali nell’ex Bertoli”

UDINE – “Sulle nuove cementificazioni il sindaco deve fare chiarezza davanti a tutti e se vuole essere coerente con se stesso deve dire ‘no’ all’ampliamento della superficie commerciale nell’area ex Bertoli. Fontanini in campagna elettorale si diceva contrario a nuove aperture di centri commerciali ma ora è pronto a dare in concessione 4mila metri quadrati del territorio comunale. Questo non è un affare che sindaco e maggioranza possono gestire per i fatti loro fuori dalle sedi istituzionali: se ne deve parlare in commissione”. Lo affermano i capigruppo Pd, M5S e Progetto Innovare nel Consiglio comunale di Udine Alessandro Venanzi, Domenico Liano e Federico a proposito del progetto di recupero dell’area di via Molin Nuovo.

Per i tre capigruppo “una nuova area commerciale non può assolutamente incontrare l’accordo delle attività già esistenti né di chi tiene a evitare il consumo di suolo. Come al solito, si va verso la soluzione più soddisfacente per le grandi aziende private, a cui la Giunta comunale si piega nonostante le promesse elettorali. Ma per accontentare loro si scontentano tutti gli altri”.

“Proprio qui Fontanini dovrebbe avere il coraggio – indicano Venanzi, Liano e Pirone – di fare scelte completamente diverse e trovare soluzioni più lungimiranti che pensino anche alla città di domani e alle generazioni future. Se l’area verde era prevista già dieci anni fa, oggi non possiamo credere che Udine abbia bisogno di altre migliaia di metri quadri per il commercio”.