Ritorna “Le vigne in festa”, picnic tra i vigneti di Buttrio

BUTTRIO – Ritorno al silenzio delle foglie, all’emozione del tramonto dorato sul vigneto oltre le colline, al profumo della terra, alla genuinità dei prodotti tipici e del vino nel caratteristico cestino, alla lentezza del tempo e della natura e all’incanto delle stelle che si illumineranno nella notte: quanta magia in un picnic.

Ritorna anche quest’anno, e per il terzo anno consecutivo, “Le vigne in festa”, mercoledì 22 luglio dalle ore 19, l’atteso appuntamento che avrà come sfondo i vigneti più belli di Buttrio. La cornice esatta della cena sarà infatti il vigneto Le Clama, con accesso da via Sottomonte a Buttrio, dove si potranno degustare i piatti del territorio godendosi il tramonto, per poi ballare con Dj-Set fino alle 24. Protagonisti della serata, che da sempre attira centinaia di appassionati, saranno i vini di Marina Danieli, assieme agli altri sponsor della serata, il Prosciuttificio Bagatto che offrirà il prosciutto tagliato alla Berkel per l’aperitivo, assieme a Friultrota con la Regina di San Daniele, l’Antico Molino Pussini che offrirà a tutti gallette e la farina che lo Chef del Ristorante Scacciapensieri di Buttrio utilizzerà in uno dei piatti, il Consorzio Formaggio Montasio, Adelia di Fant con i suoi cioccolatini, Goccia di Carnia e Oro Caffè.

Per i più avventurosi ci sara’ anche la possibilità di fare un giro in Quad tra i vigneti con Quad Friuli Visitait.I biglietti sono acquistabili online oppure, per info e prenotazioni, si può chiamare lo 0432 674421 o scrivere una mail a sales@marinadanieli.com.

“Durante i difficili mesi del lockdown – spiegano gli organizzatori – abbiamo dedicato le nostre energie a instaurare partnership con aziende artigiane dell’enogastronomia, per proporre esperienze autentiche a chi verrà nei prossimi mesi a scoprire il Friuli Venezia Giulia. “Le Vigne in Festa” sono solo la prima fase di presentazione di questo progetto, che si sviluppa poi nella realizzazione di visite guidate e degustazioni nella maggior parte delle realtà coinvolte, dalle cantine alle aziende produttrici di eccellenze del territorio. Insieme siamo in grado di offrire delle esperienze uniche ai turisti proponendo la nostra regione come punto di arrivo per le vacanze e non solo come regione di passaggio”.