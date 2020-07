Muggia chiama Monfalcone: un’estate a tutto jazz & swing!

<<La musica è la mia passione. Ho sempre fatto qualcosa dove “Lei” sia presente. Questa mia passione mi ha sempre portato ad ascoltare musica dal vivo, dalla classica al jazz: per gioco e per passione ho iniziato a “sponsorizzare” il Monika Bajer 4et, e così lei, scherzando, ha iniziato a chiamarmi manager.. e da qui è nato il tutto!>>

Esordio in qualità di direttore artistico per Valeria Cultrera, Miss “curly” jazz per gli amici – per la sua inconfondibile chioma alla Diana Ross – con due rassegne davvero interessanti sull’asse Muggia-Monfalcone. Si parte giovedì 16 luglio, per cinque giovedì consecutivi in terra bisiaca, con il Jazz Festival presso il Pane e Vino di via Roma al civico 41: aperitivo in jazz dalle ore 20.00 con la cucina di Beppe. Apre le danze il duo di fiati formato da Giuliano Tull e Marko Cepak con un tuffo nella magia del jazz newyorkese dei forties e dei fifties! Il giovedì successivo ritorno nel vecchio continente e poi di nuovo nel profondo sud degli States: è di scena la canzone francese dalla capitale ai quartieri più oscuri di New Orleans starring Monique, Paul e Marko. 31 luglio ancora a stelle e strisce con il boogie-woogie di Stefano Franco. Poi Roberto Franceschini e Giuliano Tull per un 6 agosto al gusto swing! Chiusura il 13 con Jazz Manouche. Ed in caso di maltempo si recupera il giorno successivo.

<<La mia è una proposta musicale che vuole conciliare qualità musicale con location ospitante: il genere che il pubblico avrà modo di ascoltare spazia dalla canzone d’autore francese al lounge, dal jazz dei Ruggenti Anni fino al New Orleans style con quelle atmosfere da Angel Heart, il tutto con ritmo e sound a tutto swing. Vogliamo dare alle persone la possibilità di trascorrere una serata o un aperitivo ascoltando musica di qualità in particolar modo in questo periodo così particolare..E nel mentre a me diverte organizzare il tutto, perchè frequentare questo ambiente mi riempie di gioia e soddisfazione!>>

Andiamo ora in quel di Muggia nella suggestiva cornice de Il Covo delle Sirene di Porto San Rocco dove allo Swing Festival questo volta ad Ulisse è consigliato di farsi tentare… soprattutto dai cocktail al tramonto e dalle cene sotto le stelle. Apre la rassegna un duo di grande interesse formato da Rossella Prignano, voce, e dalla chitarra superlativa di Shunsuke Senda: in agenda segnare 22 luglio. Il mercoledì successivo, 29, trio di grande livello protagonisti Marko Cepak con Giuliano Tull e Roberto Franceschini. 5 agosto Monika Bajer con Paolo Sciarrini e Roberto Franceschini. 12 agosto un’altra data da sottolineare sul vostro calendario: è di scena il Monika Bajer 4et di cui anticipato; si chiude il 19 agosto con Stefano Franco e Igor Cecchini.

Per info e prenotazioni: 327.8529209