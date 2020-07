La banda dei distributori torna a colpire: sventrato il Q8 di Martignacco

MARTIGNACCO – E’ accaduto tutto nella notte tra domenica e lunedì, attorno alle 3 di notte. La cosiddetta “banda dei distributori” (già nota per aver colpito nei giorni scorsi a Cervignano) ha preso di mira l’area di servizio della Q8 di via Spilimbergo, a Martignacco. I malintenzionati hanno agito a bordo di una ruspa, sventrando le colonnine del self service per mettere le mano sui contanti. Ingentissimi i danni.

Non è la prima volta che questo distributore subisce un furto di questo tipo. Lo scorso novembre era stata un’esplosione a danneggiare le colonnine del self service. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per rintracciare i responsabili. Qualche indizio potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianze attive nell’area del distributore.