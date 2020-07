Nuova area verde a Sant’Osvaldo: via ai lavori

UDINE – E’ avvenuta la consegna alla ditta Edilverde S.r.l. di Martignacco dei lavori di riqualificazione dell’area verde “Vittime dello scoppio di Sant’Osvaldo” in via Castions di Strada. Sul posto sono intervenuti il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, il consigliere comunale referente della zona Andrea Cunta e il presidente del Consiglio di Quartiere San Paolo – San’Oslavdo Marco Bernardis.

I lavori prevedono la realizzazione di un percorso ad anello illuminato, un’aera di sosta con panchine e due aree giochi per bambini, una per i più piccoli e una per i grandi, che saranno attrezzate con uno scivolo con torretta, un’altalena doppia, una piramide e due giochi a molla. L’importo per l’intera opera è di 120 mila euro.

“Erano anni – ha commentato Michelini – che in città non veniva realizzata una nuova area giochi per bambini. Con quest’opera andiamo finalmente a dare una risposta ai bambini, ai genitori e a tutti i residenti di San Paolo e Sant’Osvaldo e allo stesso tempo a salvaguardare e valorizzare un importante spazio verde attraverso la piantumazione di almeno una decina di nuovi alberi. Con il sistema di illuminazione a led renderemo inoltre questo spazio, e di conseguenza l’intero quartiere, più sicuro e a misura di famiglia”. “Su iniziativa del Presidente del Quartiere Marco Bernardis – ha aggiunto Cunta – abbiamo deciso di dedicare uno degli alberi che andremo a piantare nell’area alla memoria della piccola Penelope la cui famiglia vive qui vicino. Il recupero di quest’area era attesa da anni dai residenti della zona ed è stata fortemente voluta da questa Amministrazione, che ringrazio per avere mantenuto questo impegno. Attraverso l’illuminazione e la sistemazione di panchine andremo finalmente a rendere il parco un posto sicuro e adatto alla presenza di bambini e anziani”.

Anche Bernardis ha espresso soddisfazione per l’inizio dei lavori. “Un plauso all’amministrazione per aver voluto valorizzare l’area verde di via Castions di Strada”, ha commentato. “Un’area che sarà a disposizione dei residenti del quartiere e dedicata a tutte le fasce d’età. Grazie quindi al comune per aver coinvolto il Consiglio di Quartiere nella realizzazione del progetto. Con quest’opera l’Amministrazione Comunale e il Consiglio di Quartiere confermano la propria sensibilità per la tutela e valorizzazione degli spazi verdi”, ha concluso.