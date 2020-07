Entro l’anno l’appalto per il tratto Moggio-Venzone della ciclovia Alpe Adria

UDINE – “I lavori del tratto Moggio-Venzone della ciclovia Alpe Adria potranno essere appaltati entro l’anno, così almeno ritiene Fvg Strade”. È quanto confermato dall’assessore Fvg a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, rispondendo oggi in sede di IV Commissione, presieduta da Mara Piccin (FI), all’interrogazione che il consigliere Nicola Conficoni (Pd), insieme alla collega di partito Mariagrazia Santoro, aveva presentato per conoscere lo stato dei lavori relativamente al tratto Moggio-Venzone della ciclovia Alpe Adria, considerata l’itinerario di più rilevante valenza turistica della rete regionale di ciclovie di interesse turistico.”La stazione appaltante Fvg Strade ritiene che i lavori potranno essere appaltati entro l’anno”, ha ribadito Pizzimenti dopo aver riferito in merito al piano particellare degli espropri approvato lo scorso dicembre, all’avvio a febbraio 2020 delle procedure riguardanti le ditte catastali interessate all’intervento che hanno finora richiesto 107 interlocuzioni, alla valutazione delle osservazioni pervenute in particolare da Rfi, ai ricorsi all’esproprio e ai ritardi legati all’emergenza Covid. “I tempi si sono allungati – ha aggiunto l’assessore – ma una gran parte del tratto che va da Tarvisio a Grado è percorribile anche se con qualche difficoltà, come nel caso della galleria San Rocco ancora chiusa ma la cui apertura dovrebbe avvenire a breve”.

“Risposta sincera ma deludente” il commento di Conficoni che ha evidenziato come i tempi annunciati a settembre non siano stati rispettati già prima dell’emergenza Covid perché la gara, in base al cronoprogramma ipotizzato, doveva essere avviata entro la fine del 2019 ed ora si dice che avverrà entro il 2020, cioè un anno dopo. “La ciclovia Alpe Adria è la spina dorsale della rete e, di fatto, è ancora incompiuta. Questo fatto negativo – ha evidenziato il dem – si associa a una serie di altre situazioni: il ritardo con cui sta procedendo l’elaborazione del piano regionale per la mobilità ciclistica previsto dalla legge e che

sarebbe dovuto essere adottato nel febbraio dello scorso anno, il mancato rifinaziamento degli incentivi ai privati per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita con oltre 500 domande presentate che attendono una risposta, l’eliminazione dei fondi per lo sviluppo di iniziative a favore della ciclabilità, la bocciatura sia dell’emendamento alla legge di Stabilità con cui si proponeva di stimolare l’acquisto delle carbobike e delle biciclette pieghevoli per trasporto sul treno sia dell’odg per la promozione della mobilità sistenibile”.

“Per settembre, con l’inizio delle scuole, non si prospettano progetti di incentivazione degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro in bicicletta, mentre sono fatti passi indietro rispetto alle bici elettriche e su altri temi si procede al rallentatore” ha concluso Conficoni, invitando l’Esecutivo “ad approcciare con maggior sensibilità il tema della mobilità ciclabile e della mobilità sostenibile”.

In precedenza, Pizzimenti aveva anche risposto a Diego Moretti (Pd) che chiedeva informazioni in merito alla compatibilità del presidente di Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia con le norme vigenti di disciplina dell’ordinamento della professione forense, non essendo Apt Spa società a intero capitale pubblico, e alla posizione dell’Amministrazione regionale al riguardo.

“La nostra analisi – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo Fvg – coincide con la posizione dell’Avvocatura: la Regione non ha competenze su questo caso. Di fatto si tratta di una società costituita prevalentemente da enti locali e, quindi, estranea alla vigilanza e al controllo da parte della Regione”. Moretti si è però dichiarato non soddisfatto di una risposta “che non risponde all’interrogazione volta a conoscere la posizione della Regione sulla vicenda, sia che essa abbia o non abbia diretto potere di intervenire sulla questione”.