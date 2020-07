Ritrovato senza vita l’uomo scomparso da Faedis

RESIA – E’ stato ritrovato senza vita Gianfranco Siega, classe 1965, originario di Resia ma residente a Faedis, la cui moglie aveva denunciato lunedì mattina il mancato rientro. La sua automobile era stata lasciata parcheggiata non lontano dal luogo in cui l’uomo ha uno stavolo di proprietà e non lontano dal valico di Uccea.

L’uomo è stato avvistato intorno alle 10.50 senza vita nel torrente Uccea dai Vigili del Fuoco, arrivati sul posto assieme ai soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza di Sella Nevea e Tolmezzo. Il Soccorso Alpino ha provveduto, dopo l’autorizzazione del magistrato, al recupero della salma dell’uomo con la tecnica del contrappeso assieme ai Vigili del Fuoco. Sul posto i carabinieri di Pradielis, che stanno indagando per fare luce sulle ultime ore dell’uomo, trovato con delle ustioni sul corpo.