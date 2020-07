Turismo: 3 Regioni uniscono le forze per promuoversi sul mercato tedesco

LIGNANO SABBIADORO – “Si tratta di un progetto ambizioso che mira ad affermare la Riviera Adriatica nel suo insieme quale meta di riferimento sul mercato tedesco per il turismo estivo. La decisione di pianificare gli investimenti su base triennale rappresenta inoltre la volontà delle tre Regioni di unire le forze in una prospettiva di più ampio respiro, ponendo a comune denominatore il valore inestimabile dei nostri litorali quale leva per il rilancio economico e occupazionale”. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla presentazione della campagna tv congiunta a Regione Veneto e Regione Emilia Romagna. Per la prima volta, tre regioni dell’Alto Adriatico con 300 km di spiagge promuoveranno congiuntamente sul mercato tedesco la loro offerta di vacanza come una destinazione unica dalle tante opportunità attraverso una campagna tv sul più famoso sito di previsioni meteo tedesco (wetter.com) e su canali tv nazionali privati generalisti.

La presentazione si è tenuta a Terrazza Mare a Lignano Sabbiadoro, con un collegamento da remoto, con i presidenti del Veneto, Luca Zaia, e dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, presente l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini e il direttore di PromoTurismoFvg Guido Gomiero.

L’operazione si basa su un accordo triennale tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna con un investimento annuale di 300.000 euro (100.000 euro a Regione). La pianificazione per l’estate 2020 svilupperà azioni di comunicazione del valore di oltre 1,8 milioni di euro. In programma entro l’anno anche un workshop, realizzato in modalità on-line con le piu moderne tecnologie digitali di comunicazione, per la commercializzazione delle proposte di vacanza delle tre regioni. Data l’ampiezza dell’offerta, si prevede di ospitare oltre 100 buyer in rappresentanza di tutta la domanda turistica nazionale ed internazionale.

Il messaggio che tutti e tre i presidenti di Regione hanno lanciato congiuntamente nel corso della conferenza stampa è stato quello dell’importanza di una campagna che possa fare massa critica e della promozione di un territorio che, oltre ad essere bello e vario, permette una vacanza in sicurezza.

“Chi ipotizzava corridoi “turistici” con la Germania escludendo il nostro Paese – ha sottolineato Fedriga – oggi sta vivendo una crisi pandemica più critica. Siamo quindi fieri di poter comunicare adesso che nelle nostre regioni disponiamo di sistemi sanitari pronti e forti che garantiscono la sicurezza dei cittadini. Ora che la fase dell’emergenza più dura è alle spalle, possiamo dirci anche che gestire la complessità con trasparenza paga”.

“Friaul Julisch Venetien, Venetien und Emilia Romagna, die italienische Adria. Nichts liegt näher!”, ovvero “Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, La Riviera Adriatica italiana. Niente di più vicino!” sarà l’invito rivolto per tutto il mese di luglio dalle tre Regioni ai turisti tedeschi. Grado e Lignano Sabbiadoro, la Costa Veneziana e la Riviera Romagnola puntano quindi sul turismo di prossimità di uno dei mercati europei più strategici, forti di caratteristiche comuni e specificità individuali.

Uno spot tv da 20 secondi racconta, attraverso una carrellata di vivaci immagini piene di sole, mare e colori, i 300 km di spiagge e le suggestive località delle tre Regioni. Previsti oltre 2.000 passaggi sulla web tv di Wetter.com e 830 passaggi televisivi su canali tv nazionali privati generalisti (Pro 7, Sat 1, Kabel Eins) e su canali specializzati (Sixx, Sat 1 Gold, Pro 7 Maxx, Kabel 1 Doku), con una programmazione concentrata sulle fasce orarie più strategiche, dalle 17 alle 20 e dalle 20 alle 23, che garantirà 115 milioni di contatti complessivi.

Pianificata anche una campagna online sul sito di Wetter.com con “traffic driver”, ovvero banner che rimandano ad un’apposita landing page “Für Ihren Urlaub an der Adria” (Per la sua vacanza sulla Riviera Adriatica”) dedicata all’offerta di vacanza delle tre regioni e con rimandi ai rispettivi portali turistici.