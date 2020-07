Aperto un nuovo tratto di via Mercatovecchio

UDINE – E’ stato aperto mercoledì mattina un nuovo tratto di via Mercatovecchio, fino in prossimità di via del Carbone. Il sindaco Pietro Fontanini, insieme al suo vice Loris Michelini, ha effettuato un sopralluogo nell’area di cantiere, annunciando che tra una quindicina di giorni sarà completata un’altra porzione di nuova pavimentazione, fino a vicolo Pulesi. Per la chiusura dei lavori servirà ancora un mese.

