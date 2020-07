A Monfalcone è tempo di MOCA!

MONFALCONE – E nonostante tutto siamo giunti alla terza edizione! Ritorna il Monfalcone Centro Arena, abbreviato MOCA, da venerdì 3 luglio a sabato 1 agosto con una ventina di esibizioni live tra Monfalcone centro e Marina Julia.

Direttore artistico, come nelle prime due edizioni, un monfalconese doc come Simone D’Eusanio, eccellenza che non ha bisogno di grandi presentazioni avendo prestato la sua opera di violinista per artisti del calibro di Gianni Morandi, Elisa, Avion Travel, Adriano Celentano. La rassegna, che ha esordito nel 2018 con l’intento di promuovere la musica emergente dando contemporaneamente spazio ad artisti già affermati e di spessore nel panorama europeo, presenterà una grande varietà di generi musicali: dal jazz al rock, passando per il blues, il reggae, il post-punk ed il prog.

Con la collaborazione poi dell’associazione Acsreos, il MOCA si prefigge la missione di portare nelle strade ed i locali di Monfalcone la musica di qualità, proponendo al pubblico brani esclusivamente inediti, valorizzando così il lavoro dei musicisti del territorio, di tutta Italia e non solo. Per una sera quindi, dimenticatevi delle inflazionatissime cover band!

Appuntamenti: venerdì a Monfalcone, sabato Marina Julia, con un percorso itinerante studiato al fine di assistere a più concerti in orari differenti.

Di seguito il programma completo con gli orari

VENERDì 3 LUGLIO (MONFALCONE)

ore 18.30 – Viale San Marco – Fiore -official- (folk pop)

ore 19.30 – Piazza Cavour – BenCazzadaDiscoParty2 (alternative rock)

ore 20.30 – Piazza Unità d’Italia – Quinteto Porteño (tango jazz)

VENERDì 10 LUGLIO (MONFALCONE)

ore 18.30 – Viale San Marco – LABELLI-TURCHET DUO (jazz)

ore 19.30 – Piazza Cavour – Marongiu & I Sporcaccioni (rock blues)

ore 20.30 – Piazza Unità d’Italia – Beat on Rotten Woods (beatbox blues industrial grunge)

VENERDì 17 LUGLIO (MONFALCONE)

ore 18.30 – Viale San Marco – Sindrome di MA (indie pop)

ore 19.30 – Via Sant’Ambrogio – Volvodrivers (alternative rock)

ore 20.30 – Piazza Unità d’Italia – ŽURKA! (jazz)

VENERDì 24 LUGLIO (MONFALCONE)

ore 18.30 – Viale San Marco – TUK-TUK TRIO (jazz)

ore 19.30 – Via Sant’Ambrogio – LDV La Dolce Vita (post-punk)

ore 20.30 – Piazza Unità d’Italia – Bolero Extasy (progressive rock/alternative)

SABATO 11 LUGLIO (MARINA JULIA)

ore 18.30 – Centro – Bill Lee Band (blues jazz)

ore 20.30 – Spiaggia – Dalyrium Bay (garage folk)

SABATO 18 LUGLIO (MARINA JULIA)

ore 18.30 – Centro – Atlante (alternative rock)

ore 20.30 – Spiaggia – Seville – band (indie rock)

SABATO 25 LUGLIO (MARINA JULIA)

ore 18.30 – Centro – Dasia (sperimentale)

ore 20.30 – Spiaggia – The Admirals (reggae)

SABATO 1 AGOSTO (MARINA JULIA)

ore 18.30 – Centro – TribalNova (alternative/funk/electro + bellydance)

ore 20.30 – Spiaggia – Cinque Uomini Sulla Cassa Del Morto (pop rock/folk)

E per chi avesse il piacere di ascoltare il M.o D’Eusanio dal vivo ecco tre imperdibili appuntamenti presso la suggestiva cornice della Rocca di Monfalcone con la rassegna etno-jazz Terra Sospesa.

Di seguito gli appuntamenti

sabato 18 luglio – ore 18.00

Tzi-ga-no con Simone D’Eusanio e Roberto Daris

sabato 25 luglio – ore 18.00

Terra sospesa con Simone D’Eusanio e Alexander Ipavec

sabato 8 agosto – ore 18.00

Tzi-ga-no con Simone D’Eusanio e Roberto Daris

sabato 22 agosto – ore 18.00

Terra sospesa con Simone D’Eusanio e Alexander Ipavec