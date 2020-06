La Regione Fvg sostiene le Pro Loco con 850 mila euro

UDINE – “Anche quest’anno la Regione conferma il proprio sostegno alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo il grande valore sociale delle loro attività e il ruolo importante che svolgono a vantaggio dell’intera comunità”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, a margine dell’approvazione in Giunta della graduatoria 2020 presentata dal Comitato regionale dell’Unione nazionale pro loco (Unpli), che assegna risorse per complessivi 850 mila euro: 600 mila per la realizzazione di attività ed eventi e 250 mila per le spese di funzionamento delle associazioni.

“Nonostante l’emergenza epidemiologica che ha inevitabilmente rallentato il programma di iniziative – ha aggiunto Bini – abbiamo deciso di approvare tutte le richieste pervenute, garantendo certezza di risorse alle singole Pro Loco e assicurando continuità alle iniziative, soprattutto in questa fase di ripartenza delle attività”. “In relazione a questo anno delicato e per venire incontro alle eventuali esigenze delle Pro Loco – ha concluso l’assessore -, stiamo predisponendo di inserire in assestamento una norma già adottata per altre tipologie di eventi, che sposterà a dicembre 2021 il termine entro il quale si potranno realizzare iniziative e manifestazioni inizialmente programmate per l’anno in corso”.