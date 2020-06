Terza corsia dell’A4, chiuso fino al 5 luglio lo svincolo di San Giorgio di Nogaro

SAN GIORGIO DI NOGARO – Nuove modifiche alla circolazione sull’autostrada A4 per consentire il pieno svolgimento delle attività nel cantiere della terza corsia nel tratto Alvisopoli – Gonars.

Dalla ripresa dei lavori, dopo l’emergenza Covid, gli sforzi dei tecnici di Autovie Venete e delle maestranze del terzo lotto si sono tutti concentrati in un’area di cinque chilometri (dal comune di Castions di Strada allo svincolo di San Giorgio di Nogaro). Qui uno degli interventi più complessi e che richiede maggior impiego di uomini e di tempo per il completamento delle operazioni consiste nella realizzazione delle nuove rampe del casello di San Giorgio e nella “cucitura” con il tratto autostradale di prossima costruzione.

Per questo motivo la Concessionaria autostradale ha disposto la chiusura dello svincolo di San Giorgio di Nogaro in uscita e in entrata in direzione Trieste fino alle ore 08 di domenica 5 luglio. Pertanto chi proviene da Venezia e deve raggiungere San Giorgio di Nogaro e i paesi vicini potrà uscire a Latisana. Chi proviene da San Giorgio di Nogaro o dai paesi vicini e vuole immettersi sulla A4 in direzione Trieste potrà utilizzare lo svincolo di Palmanova. Nessun problema invece per chi uscirà ed entrerà al casello di San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia