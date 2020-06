Ritorna “Vento d’Estate”, tradizionale rassegna del circolo MissKappa

UDINE – Come ogni estate, anche quest’estate, ritorna il classico appuntamento dei sabati al Parco Martiri delle Foibe con la rassegna promossa dal Circolo Arci MissKappa.

Concerti, teatro, animazione per i bambini, letture che partono il 4 luglio alle ore 18 con il laboratorio per bambini curato dall’Associazione 0432 intitolato Libri Selvatici ovvero storie che parlano di tutte le nature possibili, ambientate in giardini ed orti segreti, piene di protagonisti grandi e piccoli. Storie che aprono sguardi diversi per scoprire la meraviglia di un filo d’erba, di una lumaca, di una coccinella, di un bambino o bambina. Un incontro dove grandi e piccoli possono prendere una pausa insieme, per ascoltare e guardare senza fretta, per scoprire un pezzetto alla volta. L’attività è realizzata assieme alla sezione ragazzi della Biblioteca Joppi. A seguire: proiezione sulla casa nell’angolo (a sopresa!)

Il sabato successivo, 11 luglio si alterneranno la Damatrà con un altro laboratorio per bambini nel tardo pomeriggio e verso le ore 20 concertino dei Maropoli, beniamini del circolo di via Bertaldia.

18 luglio ore 18, facile da ricordare: presentazione del progetto “Playing for Change” di Ospiti in Arrivo tra i vincitori del bando #PartecipAzione2020, realizzato da UNHCR Italia – Agenzia ONU per i Rifugiati e Intersos! 25 luglio, si fa il bis con la data di apertura. Protagonisti 0432 e proiezioni a seguire.

Agosto inizia sulla falsariga di luglio: nella data del 1 dopo le letture per bambini vanno di scena di Blue Cash starring concertino dei BLUE CASH Andrea Faidutti: chitarra e voce,Alan Malusà Magno: chitarra e voce, Marzio Tomada: contrabbasso e voce, Alessandro Mansutti: batteria. Pausa di Ferragosto e si chiude il 29 con le Storie per bambini di Serena Di Blasio. Dopo di lei in scaletta il concertino di Paoloparòn.

Durante tutti i sabati, oltre al chiosco del Circolo sarà presente Udinecasbah, progetto nato con l’obiettivo di “diffondere la fotografia con gli umani al centro.”

Da sottolineare poi che gli eventi saranno tutti realizzati nel rispetto dei protocolli per il contenimento del contagio Covid-19 come previsto dal DPCM 17/05/2020 e dalle linee guida della regione FVG.

Per info: misskappa.arci@gmail.com