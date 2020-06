Forti temporali in arrivo: c’è l’allerta meteo fino a lunedì notte

UDINE – L’avviso è arrivato alle 11.30. A quell’ora la Protezione Civile Fvg ha deciso di diramare un’allerta ‘giallo’ per i forti temporali in arrivo sul Friuli Venezia Giulia, da Tarvisio a Trieste. Le criticità potrebbero verificarsi dalle 12 di lunedì 29 giugno fino alle 23.55 dello stesso giorno.

Una depressione centrata sulla Gran Bretagna convoglia un fronte freddo dalla Germania verso l’Austria e la Slovenia e in parte anche sul Triveneto. Nel pomeriggio e fino a sera, sui monti rovesci e temporali con piogge in genere abbondanti; sul resto della regione rovesci e temporali sparsi, più probabili in pianura. Sarà possibile qualche temporale forte, più probabilmente tra pianura e Prealpi. Sulla costa nel pomeriggio vento da sud moderato.