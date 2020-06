Governo, Serracchiani: “Con Salvini l’Italia si schiantava”

UDINE – “Con Salvini al Governo l’Italia stava per schiantarsi ed è difficile immaginare qualcosa di peggio. Noi ci siamo fatti valere in Europa mentre la Lega prima ha isolato l’Italia, poi ha remato contro gli aiuti facendo l’interesse di Putin”. Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, intervenendo sullo stato di salute del Governo Conte e sulle critiche della Lega.

“Questo non è il migliore Governo possibile – aggiunge – ma intanto le risorse per far fronte all’emergenza le abbiamo trovate, e solo per questo oggi qualcuno può dire che andrebbero usate diversamente. Questo è il Governo che permetterà a Regioni e Comuni di chiudere i bilanci”.