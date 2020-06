Torna “Udine sotto le stelle” con orari ampliati e con i primi eventi

UDINE – Il Comune informa che nelle vie e nei borghi cittadini in cui viene organizzata la manifestazione “Udine sotto le stelle”, per il prossimo fine settimana è prevista la chiusura dalle 18.30 di venerdì 26 alle 00.30 del sabato 27 e dalle 18.30 (in via Aquileia dalle 10) di sabato 27 alle 00.30 di lunedì 29 giugno 2020. Gli eventi si terranno nei seguenti orari: venerdì 18.30-24; sabato 18.30 (via Aquileia dalle 10)-01 (di domenica); domenica 10.00-24. È inoltre prevista la disposizione, da parte degli organizzatori, di dissuasori fisici agli accessi delle strade, così come meglio indicato nelle Ordinanze di limitazione alla circolazione.

Sarà garantito il rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso l’esposizione di cartelli ben visibili al fine di informare il pubblico dei comportamenti da tenere (a carico degli organizzatori e dei singoli esercenti/commercianti).

La musica potrà essere diffusa esclusivamente come sottofondo e a volume contenuto, anche dal vivo e senza uso di amplificatori, che non dovrà configurarsi come pubblico spettacolo. La realizzazione di piccoli eventi artistici dovranno essere comunque preventivamente comunicati alla Polizia Locale che, di concerto con l’Autorità di Pubblica Sicurezza, valuterà la fattibilità degli stessi. I pubblici esercizi e le attività artigianali e commerciali dovranno delimitare l’area di pertinenza in maniera tale che sia facilmente individuabile il responsabile di ogni spazio; i pubblici esercizi dovranno effettuare esclusivamente servizio al tavolo; sarà consentito l’accesso ai veicoli dei frontisti possessori di area privata per lo stazionamento degli stessi e garantito il mantenimento di una corsia sempre libera di larghezza pari a metri 3,5 per la circolazione dei mezzi di emergenza e soccorso. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal giorno 26 giugno e sono efficaci fino alle ore 24.00 del giorno 28 giugno 2020. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento; l’inottemperanza alle prescrizioni sarà punita ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Per quanto concerne le violazioni afferenti le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 saranno punite ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

“Anche a fronte dell’ottima riuscita dei primi due appuntamenti – ha commentato l’assessore alle attività produttive e al turismo e grandi eventi Maurizio Franz – , il terzo fine settimana di ‘Udine sotto le stelle’ si preannuncia come un vero e proprio successo grazie all’estensione degli orari e all’arrivo del truck della Despar, che sabato sarà presente in via Aquileia fino dalla tarda mattinata per promuovere le eccellenze del nostro territorio. In questo modo vogliamo non solo aiutare i pubblici esercizi a rialzarsi dopo i difficili mesi che abbiamo attraversato ma anche promuovere a livello internazionale la nostra città e tutto il Friuli creando quello che vogliamo far diventare un appuntamento fisso delle estati udinesi. L’obiettivo è oggi quello di riuscire a portare da noi, anche in questa fase di lento ritorno alla normalità, le migliaia di visitatori austriaci, sloveni e tedeschi che ogni anno scelgono Udine come meta artistica e culturale”. Anche l’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani vede il trend in costante miglioramento. “Siamo partiti con una risposta straordinaria da parte degli udinesi, ma essendo ancora in una fase sperimentale, vogliamo continuare a migliorare, riuscendo a coniugare, fintanto che permangono delle esigenze legate alla gestione dell’epidemia, il divertimento alla sicurezza, e quindi al senso di responsabilità di chi partecipa all’evento”.