Jazz, libri, cultura, territorio, enogastronomia: inaugura il Carso in Corso

MONFALCONE – La Cultura con la C maiuscola e la valorizzazione del territorio saranno il fiore all’occhiello della nuova gestione de Il Carso in Corso. All’Associazione Culturale Nuovo Corso (Manlio Comar, Sonia Bacicchi e Mauro Bertossi) si affianca Euritmica, che quest’anno festeggia i trent’anni di attività, per il programma concerti e la casa editrice Kappa Vu per quanto riguarda la letteratura. Presentazioni di libri ed incontro con l’autore alternati ai migliori concerti jazz, quindi rappresentano il cambio di marcia della nuova gestione.

E poi il territorio si diceva: ed ecco che entra in scena una delle Ladies del vino FVG, Natasa Cernic del Castello di Rubbia = Grad Rubije: amore sconfinato per la nostra terra, vini di qualità, e grande passione per la musica. Ok, il bagaglio è giusto! Ed oltre ai pilastri carsici Vitovska e Teran il CinC ospiterà le malvasie del Mediterraneo, dalla Grecia alle isole Canarie e si proporrà come principale promotore del progetto “Malvasia, Ambasciatrice del Mediterraneo” della stessa Cernic.

<<L’attività riproporrà il Carso-Kras a 360° coinvolgendo tutti coloro che hanno a cuore questo territorio senza confini perchè la settimana è lunga… e il vino e il cibo chiamano la convivialità! E siccome sono anche una musicista per dare il buon auspicio eseguirò un preludio di Bach estratto dal Clavicembalo ben Temperato al meraviglioso Yamaha mezza coda del locale! Anche se questa doveva essere una sorpresa!>> E’ l’entusiasmo incontenibile di Natasa.

In cabina di regia culinaria lo Chef Andrej Marini, storico cuoco del Poeta di San Martino del Carso, che porterà anche la sua esperienza maturata in Grecia. Grecia nella quale nel Medioevo nasceva proprio la Malvasia, vino autoctono che grazie ai Veneziani si diffuse nel corso dei secoli in tutto il Mediterraneo, tanto per chiudere il cerchio aperto un paio di paragrafi sopra.

Si inaugura sabato 27 giugno dalle ore 18.00 con l’eleganza del duo formato da Laura Clemente (voce) e Gaetano Valli (chitarra); segnatevi l’indirizzo – Corso del Popolo, 11 fronte teatro – perchè sarà il punto di riferimento dei principali eventi culturali del monfalconese (e non solo) nei prossimi anni.

Orari: da martedì a venerdì dalle 17.00 alle 24.00 – Sabato e domenica dalle 10.00 alle 24.00 – Lunedì chiuso. E il CinC sarà in una piacevola trasferta in quel di Grado Jazz l’ultima settimana di luglio!

Info e prenotazioni: +39 349 7957889 – info@castellodirubbia.it