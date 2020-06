Al Poeta con D’Agaro, Moon Bhai, Bragagnini e Capak: inizia la programmazione estiva dei concerti!

SAGRADO – Anche per questa estate Al Poeta di San Martino del Carso (via Zona Sacra) lancia una programmazione musicale di grandissimo livello; da anni ormai, infatti, nello splendido giardino all’ombra del gelso centenario citato da Giuseppe Ungaretti durante la Prima Guerra Mondiale, si danno appuntamento nelle serate estive i migliori musicisti del FVG, Veneto e della vicina Slovenia con interessanti ospiti internazionali.

Si parte con un grandissimo amico del Poeta, Daniele D’Agaro, sabato 27 giugno con il suo progetto The Dixieland Stumblers Trio assieme ai fidi Biason e Tomada per farci rivivere le magiche atmosfere dei Ruggenti Anni Venti e Trenta con inizio alle ore 20.

Serata dedicata al cantautorato quella di sabato 4 luglio con il trio di Matteo della Schiava; il successivo (11 luglio) è la volta dell’ABC TRIO di Abrams, Biancoli, Cavicchi (in ordine strettamente alfabetico naturalmente).

Sabato 18 luglio da segnare in agenda per gli appassionati della chitarra jazz con la tecnica ed i virtuosismi di Francesco Bragagnini e Marko Cepak. Classicone per concludere il calendario (in continuo aggiornamento con nuove date) con uno dei progetti più innovativi del nordest: sabato 25 luglio è di scena infatti l’ensemble Moon Bhai per un viaggio cosmico di rara originalità sonora che dall’India passa per il mondo arabo, facendo tappa nel deserto australiano finanche approdare al delta del Mississippi. Tabla, sitar, didgeridoo, chitarra elettrica: alzi la mano chi li ha sentiti suonare tutti insieme? Appuntamento imperdibile, anche questo come i precedenti alle ore 21.

per info: telefono 0481 99903

profilo fb: Al Poeta