Scivola sul greto del fiume Tagliamento: soccorsa dai vigili del fuoco

GEMONA DEL FRIULI – I vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli sono intervenuti nel primo pomeriggio di mercoledì 24 giugno per trarre in salvo una donna sul greto del fiume Tagliamento, in comune di Trasaghis, e più precisamente in localita’ Braulins. La donna, 39 anni, stava attraversando il fiume a piedi assieme al compagno quando è scivolata ed è stata trasportata per circa 300 metri a valle dalla corrente. Il compagno l’ha subito soccorsa e condotta su un isolotto che si trova nell’alveo del fiume.

Viste le condizioni della donna, non grave ma impossibilitata a muoversi autonomamente, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco di Mestre che ha trasportato a riva l’infortunata. Qui è stata affidata alle prime cure del personale del 118 e successivamente collocata su una barella e poi trasportata in ambulanza all’ospedale di Tolmezzo per le cure del caso.