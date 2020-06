E’ morto Alessandro Bovolini: era il presidente della Nord Group SpA

REANA DEL ROJALE – Una storia imprenditoriale di successo da piccola realtà locale a gruppo internazionale. Una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e alla propria azienda che negli anni è riuscito a trasformare da piccolo laboratorio artigianale in una realtà internazionale da oltre 160 dipendenti, la Nord Group SpA di Reana del Rojale di cui era presidente. Alessandro Bovolini è mancato prematuramente all’età di 68 anni per motivi di salute, dopo oltre 35 anni di storia imprenditoriale, sempre supportato dalla moglie Tiziana. Originario di Gemona del Friuli, classe 1952, nel 1984 creò un laboratorio di lavorazioni meccaniche in un piccolo capannone di Reana del Rojale: oggi quella realtà è punto di riferimento in Italia e all’estero nel settore metalmeccanico ed opera su una superficie totale di 50mila metri quadri con tecnologie avanzate e alta specializzazione, dalla fornitura di semplici semilavorati fino alla realizzazione di macchinari complessi.

Nonostante la continua crescita dell’azienda, Bovolini ha sempre mantenuto un approccio umano e familiare con i propri dipendenti e collaboratori dimostrando sensibilità ed attenzione verso la sfera personale di ognuno. Ha dedicato la vita al successo della propria impresa rendendola da un lato sempre più competitiva a livello internazionale, e dall’altro mantenendo ben saldo il legame con il territorio sia per quanto riguarda la produzione – la sede principale è ancora nel comune di Reana – sia dal punto di vista delle risorse umane.

Negli ultimi 15 anni i figli Marco e Matteo sono entrati nel consiglio di amministrazione con ruoli operativi strategici: oggi la Nord Group è una holding che controlla diverse aziende del settore e che ha anche saputo diversificare con successo attraverso l’acquisizione del marchio di ristorazione Gabin Food nel 2014 e di Canali System nel 2019, brand specializzato nelle macchine per il fitness. La data del funerale sarà comunicata dalla famiglia nei prossimi giorni.