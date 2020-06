Gli autori di Udine e del Friuli si incontrano ad “Angoli Acuti”

Si chiama Angoli Acuti ed è la nuova iniziativa dell’Angolo della Musica, storico negozio di dischi, cd, gadgets musicali e libri di via Aquileia al civico 89. Una rassegna di incontri letterari che aderisce all’iniziativa del Comune di Udine “Weekend sotto le stelle” e dedicati ai libri e ai loro autori.

Finalmente la cultura (dal vivo!) riparte e per l’occasione scende in strada organizzandosi in un ciclo di appuntamenti; infatti ogni venerdì dalle 18.30 i principali autori di Udine e del Friuli ci racconteranno e si racconteranno, immersi nella magica cornice di una via Aquileia adattata a salotto letterario.

Di seguito il calendario completo:

Martina Del Piccolo & Paolo Medeossi

venerdì 26 giugno

Max Deliso & Mauro Missana

venerdì 3 luglio

Emanuele Franz & Omar Monestier

venerdì 10 luglio

Sara Palluello & Romano Vecchiet

venerdì 17 luglio

Lino Leggio & Fabiana Dallavalle

venerdì 24 luglio

Lucia Burello & Gianmaria Cojutti

venerdì 31 luglio

Angelo Floramo & Rocco Burtone

venerdì 7 agosto

E con possibili, improbabili (e pericolosissimi!) interventi a caso di Rocco Burtone. Ingresso libero. In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno al chiuso.

Per info: Angolo della Musica Libreria Mondadori – via Aquileia 89 Udine info@angolodellamusica.com

tel. 0432 505745 – 335 7981345