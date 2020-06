Rotonda di viale Venezia: anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

UDINE – Il Consiglio di Stato, riunitosi nella giornata di giovedì, ha deciso di respingere l’appello con cui alcuni cittadini chiedevano la sospensione dell’efficacia della sentenza con la quale il Tar del Fvg, il 14 maggio scorso, aveva deciso di respingere il loro ricorso presentato in primo grado e considerato irricevibile perché presentato oltre i limiti stabiliti.

“Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato ci ha dato ragione”, ha commentato il sindaco Pietro Fontanini. “Questo non può che farci piacere, perché abbiamo sempre considerato la realizzazione della rotonda come migliorativo di questa importante e storica arteria cittadina e dell’intero quadrante di Udine ovest. Con questo intervento, infatti, non solo si va ad alleggerire l’impatto del traffico, con una drastica riduzione del rischio di incidenti, ma anche a ridurre l’inquinamento prodotto dal semaforo che oggi costringe gli automobilisti a lunghe attese. Sono convinto che anche i residenti della zona che oggi guardano con qualche perplessità a questi lavori avranno modo di ricredersi e di apprezzare la nuova viabilità”.

Soddisfazione per la decisione è stata espressa anche dall’assessore ai contenziosi Silvana Olivotto, che ha evidenziato come “oltre a confermare la sentenza del Tar, il Consiglio di Stato ha indirettamente avvalorato l’attività dell’ente, affermando che ‘non appare d’immediata evidenza e consistenza il pregiudizio allegato’ dagli appellanti”.