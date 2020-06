Ondata di maltempo sul Fvg: allagamenti e caduta di alberi

UDINE – Numerosi gli interventi dei vigli del fuoco del comando di Udine per il maltempo che ha investito vaste zone dell’area pedemontana nel pomeriggio di giovedì 18 giugno.

I comuni interessati sono quelli di Reana del Rojale, Buja, Tarcento, Tricesimo e Pagnacco. Gli interventi sono richiesti per allagamenti dovuti a esondazioni di corsi d’acqua e dalle reti fognarie che non riescono a smaltire la notevole quantità d’acqua dovuta alle intense precipitazioni. A finire sott’acqua sono stati cantine, autorimesse e scantinati e anche alcuni alloggi in via Celio Nanino. A Reana del Rojale si è allagato un sottopasso e l’intervento dei vigili del fuoco è stato richiesto per verificare che non vi fossero auto rimaste intrappolate.

Nella frazione di Vergnacco è esondato un canale ed è stato necessario intervenire per soccorrere due persone anziane che avevano la cantina allagata. Tra le frazioni di Zompitta e il comune di Nimis due auto sono rimaste bloccate dall’acqua. In via del castello a Tricesimo due persone diversamente abili sono state soccorse in quanto l’autovettura sulla quale viaggiavano è rimasta bloccata per la caduta di alberi. In via della ferrovia a Tricesimo è esondato il rio Barbian con conseguente allagamento di diversi scantinati. Diversi gli interventi per la caduta di alberi e rami sulle strade.

Una cinquantina gli interventi effettuati, che hanno richiesto l’impegno di oltre a 4 squadre della sede centrale di Udine, i distaccamenti di Gemona, San Daniele del Friuli, Codroipo e personale in supporto dal comando di Gorizia.