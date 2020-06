Casa, Santoro (Pd): “La giunta Fedriga delude le aspettative delle famiglie Fvg”

UDINE – “Per l’inutile ritorno delle Province o per interventi spot legati alla propaganda sulla sicurezza la Lega trova i soldi, ma per i cittadini che devono acquistare casa gli aiuti arrivano con il contagocce. A fronte di un fabbisogno di circa 50 milioni di euro per il contributo prima casa ne arriveranno solo 14: i cittadini vengono lasciati a secco”. Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, commentando la relazione triennale 2016-19 sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Programma regionale delle politiche abitative e dei Piani annuali di attuazione, illustrati oggi in Comitato Lcv dall’assessore regionale al Territorio, Graziano Pizzimenti.

“Dalle relazioni – evidenzia Santoro – sono emersi numeri preoccupanti per i cittadini che stanno aspettando una risposta dalla Regione. Ricordiamo, infatti, che stiamo parlando anche di domande presentate più di un anno fa. Adesso Pizzimenti ha annunciato quella che è un’amara sorpresa per le famiglie che avevano presentato domanda per il contributo prima casa”.

“Questa mancanza – sottolinea la consigliera dem – non può venire giustificata con l’emergenza sanitaria Coronavirus perché i numeri emergono dalla stabilità 2020 approvata a dicembre 2019, quando la Regione aveva le mani più libere per la gestione delle risorse e ha deciso di dirottarle altrove piuttosto che alle esigenze delle politiche abitative”.