La Rizzani De Eccher realizzerà il nuovo ospedale di Bispebjerg

UDINE – Il contratto di design & build del nuovo ospedale di Bispebjerg, in Danimarca, è stato aggiudicato a Rizzani De Eccher, che si avvarrà dell’esperienza di Sweco, Creo Arkitekter A/S ed ATIProject per la redazione del progetto esecutivo. L’impresa friulana è protagonista nel mercato internazionale delle costruzioni, realizzate prevalentemente all’estero.

Rizzani De Eccher ha già esperienza di Danimarca dove ha recentemente portato a termine e con 3 mesi di anticipo, la realizzazione del ponte di 1,4 km che attraversa il fiordo Roksilde, chiamato Ponte Principessa Mary. Per quanto concerne il progetto dell’ospedale di Bispebjerg, a nord di Copenhagen, sarà realizzato accanto all’esistente ospedale: 77,500 mq di nuovo edificio che ospiterà reparti di degenza, sale operatorie, centro di radiologia, reparti clinici e un nuovo centro specializzato per donne e pediatria.

Il fulcro del nuovo ospedale sarà il grande centro di emergenza e tutto il progetto è concepito per rispondere con servizi e attrezzature innovative; accessibilità, efficienza, flessibilità e prevenzione sono i valori principali su cui si basa il progetto che mette al centro di tutto il paziente ed il suo benessere.

Il nuovo nosocomio garantirà assistenza a circa 500.000 cittadini di Copenhagen e sarà operativo in due fasi: la prima nel 2023 e la seconda nel 2025. Il lavoro include la demolizione dell’attuale edificio adibito a Pronto Soccorso ed attività accessorie che verrà completamente migrato nel nuovo complesso, collegato al resto del compound da una serie di tunnel sotterranei. L’edificio sarà finanziato da The Capital Region of Denmark con 225 milioni di euro.