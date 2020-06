Evade dal carcere di Klagenfurt e viene intercettato a Tarvisio

TARVISIO – Nella giornata di domenica 14 giugno, durante un’attività di controllo del territorio volta alla prevenzione e repressione dei reati lungo la fascia confinaria, gli agenti del settore della Polizia di frontiera di Tarvisio, hanno arrestato un cittadino nigeriano, O.K. di anni 25, soggetto ricercato dalla polizia austriaca.

Da una nota diramata dal collaterale organo austriaco, si era appreso che il soggetto era evaso il 12 giugno dal carcere di Klagenfurt, dov’era detenuto per reati in materia di stupefacenti per scontare una pena detentiva sino al 14 febbraio 2021. Gli agenti del Settore, guidati dal Commissario Capo Giovanni Marruzzo, si sono messi subito sulle tracce del ricercato, per poi trovarlo appiedato nel comune di Tarvisio, interrompendone così la fuga.

Lo straniero è stato accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti e per un controllo approfondito sulle banche dati, dal quale emergeva un ordine di carcerazione anche in territorio italiano, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze sempre per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Il soggetto, pluripregiudicato, veniva quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Udine per essere assicurato alla giustizia italiana.