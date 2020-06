Contributi alle imprese a fondo perduto: già processate 13 mila domande

UDINE – “Sono 13 mila le domande processate dal sistema alle ore 18: nel primo giorno ci aspettavamo numeri importanti e siamo soddisfatti per come il sistema sta rispondendo”. Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, in merito ai dati della prima giornata di avvio della finestra temporale che da mercoledì, e fino al 26 giugno, consente di inviare domande per i contributi sul bando a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali e artigianali e dei servizi alla persona.

“I flussi stanno procedendo regolarmente, a parte dei rallentamenti iniziali. Sono contento – aggiunge Bini – di poter registrare la soddisfazione dei richiedenti, che ripaga del grosso sforzo organizzativo che impegna la Direzione a dare risposte precise e puntuali a tutte le richieste tramite un servizio efficiente di call center”.