Due tamponamenti in A4: chiusa l’autostrada tra Veneto e Friuli

UDINE – Riaperto alle 16.30 il tratto Portogruaro e Latisana in direzione Trieste chiuso da questa mattina per consentire un intervento d’emergenza sulla pavimentazione, una serie di tamponamenti fra mezzi pesanti, sempre in direzione Trieste, ha reso necessaria una nuova chiusura.

Il tratto interessato è quello fra San Stino di Livenza e Portogruaro dove si sono verificati due tamponamenti: il primo fra tre mezzi pesanti, uno dei quali ha perso parte del carico (materiale edile) e un secondo fra altri due mezzi pesanti. Sempre nello stesso tratto si è verificata anche un’uscita di strada autonoma di un mezzo furgonato. Nessuna grave conseguenza per le persone, ma la circolazione, già congestionata a causa della prima chiusura, si è ulteriormente rallentata.

Sui luoghi dei sinistri sono già al lavoro il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico impegnati nella rimozione dei mezzi. Le operazioni sebbene non complesse non si concluderanno però a breve a causa del numero dei veicoli coinvolti. La riapertura è prevista per le ore 19.