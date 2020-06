Occhiali per misurare la temperatura corporea a Lignano

LIGNANO SABBIADORO – Le località balneari si attrezzano per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Una delle novità principali a livello nazionale coinvolge Lignano Sabbiadoro, con la Polizia locale che si è dotata di occhiali a realtà aumentata a infrarossi per misurare in tempo reale la temperatura delle persone. Il merito è della friulana MD Systems, che è riuscita a mettere a disposizione questa tecnologia venendo incontro alle richieste di sicurezza del Comune di Lignano.

Gli agenti utilizzeranno gli occhiali sia sulla spiaggia che nel centro della località balneare, attenzionando coloro che presenteranno una temperatura superiore ai 37 gradi centigradi. Con questa tecnologia la Polizia locale potrà anche scattare foto e girare video.