Disagi e allagamenti per il maltempo: pioggia record nelle Valli del Natisone

UDINE – Allagamenti diffusi nelle province di Udine e Pordenone, una frana che minaccia una famiglia che è stata evacuata a San Pietro al Natisone e mareggiate notturne a Lignano e Grado: è la conta dei danni della perturbazione che sta interessando buona parte del Friuli Venezia Giulia, anche se nelle ultime ore la sua potenza è in attenuazione. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco e dei volontari delle squadre comunali di Protezione civile del Fvg. Le situazioni più critiche si sono verificate nel Cividalese con numerose arterie interrotte per lo straripamento di un torrente. Non si contano scantinati e garage allagati. Numerosi anche gli alberi abbattuti dal vento. Proprio il vento di scirocco ha provocato gravi danni alla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, che è stata erosa per un lungo tratto. Mareggiata e acqua alta che hanno provato disagi anche a Grado: in entrambi i casi si sta lavorando per il ripristino degli stabilimenti balneari che erano appena stati aperti dopo il via libera coi nuovi provvedimenti relativi al contenimento del Coronavirus.

LA SITUAZIONE – Nelle ultime ore si è esaurita la spinta del vento meridionale; di conseguenza i rovesci e i temporali hanno assunto carattere più isolato, pur se sempre caratterizzati da una certa stazionarietà. Nel complesso sono caduti, sulle Prealpi Giulie, da 250 mm (zona dei Musi) a più di 300 mm (Valli del Natisone); piogge intense sono cadute anche sulle Prealpi Carniche, con una punta di 200 mm a Chievolis, abbondanti in genere sulle altre zone, tra 50 e 100 mm.

Nelle prossime ore non sono attesi, se non con bassa probabilità, ulteriori rovesci o temporali, mentre dalla tarda serata e nel corso della prossima notte è probabile che si riattivino condizioni di instabilità con qualche rovescio o temporale specie sulla pianura e sulla fascia prealpina. I temporali previsti dovrebbero essere in lento spostamento o stazionari, portando quindi eventualmente piogge localmente abbondanti.

Attualmente sono in corso monitoraggi del territorio e dei corsi d’acqua da parte delle Squadre Comunali in particolare si segnalano ancora criticità nella zona del Cividalese.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI – Sono sopra il livello di guardia il F.Natisone a Manzano, il T.Torre a Villesse e il F.Isonzo a Gorizia e Pieris, ma nei tratti di monte i livelli sono in diminuzione.

Si segnala la chiusura del guado di Rauscedo nel Comune di San Giorgio della Rinchivelda.

Impegnati i bacini di laminazione del rio Rivolo a Buttrio, del Corno di Cividale a Corno di Rosazzo e i canali scolmatori in destra Torre (Pavia di Udine).

In Comune di Staranzano è chiusa la strada comunale per la Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo.

Si segnala caduta massi su strada che va da Canalutto a Masarolis, in Comune di Torreano.