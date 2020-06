Confermato il Festival di Majano: musica e gastronomia dal 24 luglio al 16 agosto

MAJANO – La sessantesima edizione del Festival di Majano, storica rassegna musicale, gastronomica e culturale del Friuli Collinare, si farà. Dopo settimane caratterizzate da grande incertezza sulla fattibilità della manifestazione, e dopo gli ultimi sviluppi in termini di misure di contenimento del Coronavirus, la Pro Majano, organizzatrice del festival, annuncia con grande gioia che la manifestazione, da oltre mezzo secolo punto di riferimento dell’estate a Nordest, si svolgerà dal prossimo 24 luglio al 16 agosto.

La Pro Majano è al lavoro in questi giorni per definire il calendario, che proporrà come sempre spettacoli di musica live, una ricchissima offerta gastronomica, eventi culturali e attività per tutti, dai grandi ai più piccoli. Gli spazi e tutti gli appuntamenti del calendario saranno ovviamente ri-organizzati in rispetto alle direttive governative attuali, per garantire la sicurezza del pubblico e di tutti gli addetti ai lavori. Anche gli spettacoli musicali, da sempre seguitissimi, saranno pianificati tenendo conto della particolare situazione e dei limiti in termini di capienze e distanze delineati dal Governo. Per quanto riguarda i concerti con protagonisti artisti internazionali precedentemente ufficializzati, come quelli di Dropkick Murphys, Bad Religion e Sum 41, essi sono da considerarsi rinviati a data destinarsi, visto il blocco dei tour internazionali derivato dallo stato di emergenza globale. Seguiranno a questo proposito aggiornamenti non appena saranno ufficializzate le nuove date. Nonostante questo al Festival di Majano la musica non mancherà, visto che nel nuovo programma troveranno spazio alcuni nomi di livello nazionale unitamente alle migliori proposte locali.

“Sono state settimane e mesi difficili – ha commentato Daniele Stefanutti, presidente della Pro Majano – nonostante le molte difficoltà e le limitazioni cui dovremo far fronte, ci teniamo a dare un messaggio di speranza, confermando la 60° edizione del nostro festival, evento che è anche e soprattutto un simbolo e un collante per le nostre comunità. Stiamo lavorando per offrirvi il meglio convinti che sia la strada giusta da percorrere in questo difficile momento per tutti”. Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario completo e tutte le informazioni logistiche necessaire al pubblico. Per seguire tutte le novità del festival visitare www.promajano.it o la pagina Facebook: Festival di Majano. Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.