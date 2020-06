Forti temporali in arrivo: la Pc dirama un’allerta meteo

UDINE – La Protezione Civile Fvg ha diramato un’allerta meteo per le giornate di giovedì 4 e giovedì 5 giugno. Sono in arrivo forti temporali accompagnate da precipitazioni abbondanti su tutta la regione, che hanno spinto la Pc a diffondere un’allerta giallo, mettendo in allerta i volontari delle squadre comunali.

Le previsioni meteo prevedono che dal pomeriggio di giovedì sul Fvg arriveranno temporali e piogge diffuse, da abbondanti a intense, molto intense sulle Prealpi. Possibili temporali forti con piogge localmente più consistenti. Soffierà Scirocco sostenuto sulla costa dove le piogge saranno più moderate e intermittenti. Possibili acqua alta sulla laguna e mareggiate sulle coste esposte. Venerdì mattina il vento girerà a Libeccio attenuandosi e, in giornata, si avranno temporali diffusi con piogge ancora da abbondanti a intense. In serata attenuazione dei fenomeni.

L’allerta comincerà alle 12 di giovedì 4 giugno per proseguire fino alla mezzanotte del 5 giugno.