Esce per una passeggiata e cade in un dirupo: soccorso dal Cnsas

FORNI AVOLTRI – Infortunio piuttosto serio per un settantottenne di Sigilletto ritrovato in un dirupo nei pressi della cava di marmo di Sigillettto dai tecnici del Soccorso Alpino di Forni Avoltri assieme ai Vigili del Fuoco volontari di Forni Avoltri e alla Guardia di Finanza di Tolmezzo: in tutto otto uomini.

L’uomo era uscito di casa intorno alle 15 per una passeggiata nelle sue zone ed è stato il figlio a dare l’allarme intorno alle 19 non avendolo visto rientrare: lo ha ritrovato lui stesso facendo un giro nei dintorni e conoscendo i suoi itinerari. L’uomo è precipitato per una trentina di metri fermando la sua caduta contro un albero.

Ritrovato in gravi condizioni è stato caricato sulla barella portantina lungo un traverso in bosco, assicurando la manovra con le corde, e consegnato all’ambulanza che attendeva in strada. Da questa è stato portato sulla elipiazzola di Sappada e recuperato d’urgenza dall’elisoccorso. L’intervento si è chiuso alle 21.30