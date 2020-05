Coppia soccorsa sulla ferrata degli alpini a Pontebba

PONTEBBA – Un uomo e una donna di Tolmezzo sono stati recuperati sabato mattina dell’elisoccorso regionale lungo la ferrata che stavano risalendo, intitolata al generale Ferrante Ruffano, e che si innalza sopra la falesia di roccia del rio degli Uccelli.

La chiamata è arrivata intorno alle 9.30 alla stazione di Moggio Udinese, che ha inviato anche tre tecnici alla base della ferrata stessa, a supporto delle operazioni di recupero. È stato infatti necessario allontanare dalla parete coloro che si trovavano lì per arrampicare per consentire il recupero dall’alto con il verricello.



Il tecnico del soccorso alpino sbarcato dall’elicottero venti metri sopra i due escursionisti, che si trovavano a una sessantina di metri da terra, in un tratto verticale della ferrata, li ha messi in sicurezza uno alla.volta, recuperati in un punto più agevole alle operazioni e di qui li ha imbarcati, sempre uno alla volta, agganciandoli al verricello.

I due sono stati rilasciati alla base e sono rientrati con la.propria automobile.