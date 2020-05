Da giovedì 28 maggio riaprono i musei di Udine

UDINE – La giunta comunale ha deliberato, nel corso dell’ultima seduta, la riapertura della sede museale del Castello a partire dalla data del 28 maggio 2020. A seguire riapriranno le sedi del Museo di Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini e del Museo etnografico del Friuli di palazzo Giacomelli.

Nel primo mese dalla riapertura, quindi fino a domenica 28 giugno, le sedi museali apriranno nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, con i seguenti orari:

• giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

• venerdì e sabato dalle 10.00 alle 19.00;

• domenica dalle 10.00 alle 18.00;

• lunedì, martedì e mercoledì le sedi museali saranno chiuse;

• nelle giornate di lunedì I giugno e martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l’apertura straordinaria delle sedi museali sopra citate con orario dalle 10.00 alle 18.00; nella giornata di martedì 2 giugno l’ingresso ai musei sarà gratuito.

L’ingresso verrà ordinato per un massimo di dodici persone ogni mezz’ora. La prenotazione sarà obbligatoria e avverrà inizialmente telefonando allo 0432.1272591. Dai prossimi giorni inoltre verrà attivata la possibilità di prenotare l’ingresso e acquistare il biglietto online (pagando un piccolo sovrapprezzo), operazione che è consigliata. Verrà comunicato a breve il link a cui si dovrà accedere. In ogni caso rimarrà aperta la biglietteria all’ingresso del museo. Dalla visita rimarrà escluso solo il Museo del Risorgimento che attualmente non consente di individuare vie di entrata e di uscita separate. I visitatori dovranno essere muniti di mascherina e guanti e dovranno mantenere le distanze di sicurezza.

Presso il bookshop del Civico castello sarà possibile vendere libri soltanto su richiesta del visitatore e senza la possibilità di consultazione dei volumi. Il materiale promozionale non sarà lasciato a disposizione del pubblico ma verrà distribuito singolarmente sempre su richiesta del visitatore. Il servizio di apertura al pubblico di Fototeca e Biblioteca del Civico Castello rimane al momento sospeso, eventuali contatti saranno assicurati tramite e-mail.